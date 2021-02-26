قطة تعيد طائرة ركاب سودانية بعد إقلاعها بنصف ساعة في رحلة خارجية

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

تفاجأ طاقم قيادة طائرة سودانية بقطة ترافقهم داخل كابينة القيادة عقب إقلاعها بنصف ساعة من مطار الخرطوم الدولي مساء الأربعاء.

وقالت صحيفة «السوداني» إن الطائرة أقلعت في رحلة مساء الأربعاء من مطار الخرطوم، في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الصحيفة، بعد مضي نصف ساعة من الزمن ظهرت قطة داخل كابينة القيادة وهاجمت الكابتن مما أضطره للعودة إلى مطار الخرطوم، في حادثة فريدة من نوعها، أثارت استغراب الركاب الذين فاجأ بعضهم ذويهم المستقبلين بمطار الدوحة بسبب عودة الطائرة.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة كانت تقف داخل «الهانقر» ليلة الثلاثاء قبل تجهيزها لرحلة الدوحة، وتوقعت المصادر أن تكون القطة قد تسللت إلى كابينة الطائرة أثناء أعمال النظافة أو المراجعة الهندسية.

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