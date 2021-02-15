الأمير هاري وميغان ينتظران طفلهما الثاني

المصدر: لندن - رويترز

قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة ساسكس، يوم الأحد إنهما ينتظران مولودهما الثاني.

وتخلى هاري وميجان عن واجباتهما الملكية في يناير كانون 2020 وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

وقال المتحدث "نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر، والدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني".

وقال متحدث باسم قصر بكنجهام إن الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ.

وأضاف المتحدث أن الملكة وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها "سعداء" ويتمنون للزوجين السعادة.

ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان العمل الخيري ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعلام أخرى.

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