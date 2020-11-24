القبض على 9 أشخاص امتهنوا السرقة والنشل في السعودية

المصدر: الرياض - واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول و يظهر فيه تعرض أحد المواطنين السعوديين لحادثة نشل وسرقة من مستخدم دراجة نارية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه ضمن 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

أضاف أن المتهمين امتهنوا السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية من خلال الترصد للمارة ومرتادي الأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب، وذلك في عددٍ من الأحياء بمدينة الرياض، وقدرت المسروقات بحوالي (33,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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