البرلمان العربي يؤكد رفضه للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية

المصدر: القاهرة - وام

بدأت في جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي، وتسعى للنيل من وحدة واستقرار دولنا العربية، هي مسعى مقيت نرفضه ونتصدى له.

كما أكد تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الليبي مرحبا بالاتفاق الموقع قبل أيام عدة بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد دعم البرلمان للدول العربية كافة التي تعرضت لعمليات إرهابية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وعلى دعم احترام سيادة واستقلال الدول العربية ورفض التدخلات والأطماع الخارجية كافة.



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