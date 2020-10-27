مات جوعاً.. وفاة رضيع في مصر تركه والداه 9 أيام وحيداً

المصدر: القاهرة - متابعات

توفي طفل رضيع في مصر يبلغ من العمر 4 أشهر فقط، بعدما تركه والديه وحيداً لمدة 9 أيام، دون إطعام حتى مات من الجوع، وذلك بحسب ما كشفت عنه تحريات الأجهزة الأمنية المصرية.

وقررت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية المصرية، حجز والدا الطفل (ع. ح_ 28 عاما_عامل)، و(ا. ن_ 24 عاماً_ ربة منزل)، واللذان تسببا بمصرع نجلهما الطفل (أنس_ 4 شهور) جوعاً بعدما تركاه بمنزل الزوجية لمدة 9 أيام بمفرده دون إطعام، بحسب صحف مصرية عدة بينها "الأهرام"، و"المصري اليوم"، و"الوطن".

وكانت خلافات نشبت بين والدي الطفل، وقال والده في بلاغ إلى الأجهزة الأمنية إنه اكتشف وفاة طفله الرضيع، داخل الشقة محل سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل.

وأكد والد الطفل أنه كان يبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله وأتهم زوجته بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات والتحقيقات أنه حدث خلاف بين الزوج والزوجة، قامت على إثرها الأخيرة بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر بحجة إحضار بعض المشتريات إلا إنها توجهت لمنزل أهلها بعد مشاجرة مع زوجها، وأن الزوج هو الآخر ترك الطفل وحيداً بالمنزل وذهب لعمله، وكشفت التحقيقات أن الرضيع مات جوعاً.

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