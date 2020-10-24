العثور على 5 جثث متحللة بشحنة أسمدة في باراجواي

المصدر: أسونسيون - رويترز

قالت السلطات في باراجواي، إنها عثرت على ما لا يقل عن خمس جثث متحللة تماماً داخل شحنة من الأسمدة غادرت صربيا قبل ثلاثة أشهر.

ووصلت الحاوية في وقت سابق من الأسبوع عبر الأرجنتين إلي ميناء نهري على مشارف مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي.

وقال النائب العام مارسيلو سالديفار إن مديري الشركة التي اشترت المنتج اكتشفوا الجثث أمس الجمعة.

وأشار إلى أن الضحايا ربما كانوا مسافرين خلسة. وقال للصحافيين: "توجد خمس جثث حتى الآن".

أضاف: "نعمل على أساس أن هؤلاء الأشخاص تسللوا للوصول من هناك إلى هنا. من الواضح أنهم لم يقدروا المسافة جيدا ولم ينجوا من الرحلة."

وأوضح أنه تم العثور على طعام وأكياس بها ملابس وفتحة للتهوية في منطقة التي عثر فيها على الجثث بالحاوية.

وتابع: "كل الجثث متحللة. إنها مجرد شعر وعظام".

وأشار إلى إن سلطات باراجواي ستجري اتصالات مع نظيراتها الصربية سعيا لتحديد هويات الضحايا.

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