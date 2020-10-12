طبيب ماليزي: معجون الأسنان يضر إذا استخدم بكميات كبيرة

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

فاجأ طبيب الأسنان الماليزي غاو جس تيتش مستخدمي موقع «تيك توك» عندما كشف عن كمية معجون الأسنان التي يجب استخدامها عند كل مرة لتفريش الأسنان.

وقال الدكتور غاو المتخرج من جامعة كينغز كويج في لندن، إن أي شخص فوق سن الثلاثة سنوات بحاجة إلى كمية من معجون الأسنان لا تتجاوز حبة البازلاء، في حين أن الأطفال تحت سن الثلاثة سنوات بحاجة إلى كمية من معجون الأسنان أصغر من حبة البازلاء.

وأكد الدكتور غاو أن كمية معجون الأسنان التي يضعونها في الإعلانات التجارية كبيرة جدا وأضاف شارحا «الأطفال يمكن أن يواجهوا خطر ابتلاع كميات كبيرة من مادة الفلورايد» مشيرا إلى أن كميات كبيرة من هذه المادة يمكن أن تكون ضارة للأطفال الصغار، الذين لم تظهر أسنانهم الدائمة بعد.

وقال الدكتور غاو«يرجع ذلك إلى أن مادة الفلورايد عندما تستخدم بمكيات كبيرة يمكن أن تسبب تصبغات للأسنان النامية. وهي تتراوح ما بين اللون الأصفر إلى لطخات بنية واضحة على الأسنان».



وأشار الدكتور غاو إنه ليس من المدهش أن الناس لا يعرفون الطريقة الصحيحة للعناية بأسنانهم، لأنهم لا يعتبرون صحة الأسنان كجزء مهماً من صحتهم بصورة شاملة.

وأضاف "المثال الجيد على ذلك أن الأشخاص إذا لاحظوا خروج الدم من أحد أجزاء جسمهم يسارعون للذهاب إلى الطبيب ولكن إذا لاحظوا خروج الدم من لثة أسنانهم فإنهم لا يكترثون لذلك.

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