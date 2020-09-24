رابع لقاح أميركي ضد "كورونا" يصل إلى المرحلة النهائية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحافي، مساء أمس، أن اللقاح يعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.

وأكد أن الشركة المصنعة للقاح توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول ديسمبر، ولكن نظراً لدعم الإدارة الأميركية وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.

وأفاد الرئيس الأميركي أن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.

في سياق متصل، طمأن مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الدكتور ستيفن هان، مجلس الشيوخ الأميركي، بأن الإدارة ستراجع بدقة سلامة وفعالية أي لقاح لفيروس كورونا قبل طرحه للجمهور.

وقال الدكتور ستيفن هان: "في نهاية المطاف، لن تصرح إدارة الغذاء والدواء باستخدام، لقاح لا نشعر بالراحة لإعطائه لعائلاتنا، ولن توافق عليه".

وأكد هان أمام أعضاء الكونغرس أن علماء الهيئة الرقابية سوف يراجعون أي لقاح محتمل بمجرد أن يقدم راعيه طلبا لإدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك أي طلبات للحصول على تصريح طوارئ.

أضاف: "لدي إيمان تام ومطلق في العلماء الرائعين بإدارة الغذاء والدواء... إذا قرروا أن لقاحا سيكون آمنا وفعالا ، فسأفعل ذلك وأشجع عائلتي على أخذ اللقاح".

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