السعودية: تسجيل 483 إصابة بـ«كورونا».. و1009 حالة تعاف جديدة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 310439 حالة.

وأكدت «الصحة» تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 14830 والحالات الحرجة 1138 حالة.



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