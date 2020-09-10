الكويت.. "فضفضة مع صديق" في سيارة تقود الزوجة إلى القضاء

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال مصدر أمني كويتي إن زوجاً في العقد الثالث من عمره قال إن المصادفة قادته لأن يتوجه الى الجمعية القريبة من محل سكنه بعد أن أمضى بعض الوقت برفقة أصدقائه ولدى دخوله مواقف الجمعية شاهد مركبة زوجته المميزة من ناحية الشكل واللون، مشيراً الى أنه اضطر الى أن يدقق في المركبة، وإذا بها زوجته والتي تقاربه في العمر، وآخر في وضع غريب ويتبادلان الأحضان والقبلات، حيث اندفع باتجاه المركبة وإذا بمرافقها يهرب على الاقدام، فيما قامت الزوجة بإحكام إغلاق أبواب السيارة وهربت بشكل متعجل، وخلال هروبها اصطدمت بمركبة وافد هندي وألحقت بها تلفيات ومضت الى حال سبيلها تاركة الهندي وزوجها أمام إجراءات قانونية.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم تسجيل قضية بهذا الخصوص ثم إحالة الملف الى المباحث لإعداد تقرير بموجبه يتم تصنيف القضية بشكل دقيق والوقوف على الحقيقة كاملة بعيدا عن إفادات الزوج المصدوم بالواقعة.

وتابع المصدر أنه تم الاتصال بالزوجة حيث حضرت طوعاً إلى رجال المباحث، وبسؤالها عن الواقعة سردت ما حدث بالقول إنها تشاجرت مع زوجها ومن ثم قامت بالاتصال على صديق لها للتحدث إليه والفضفضة معه، والتقت به في مواقف الجمعية التعاونية القريبة من منزلها، وخلال التحدث معه فوجئت بزوجها يندفع باتجاهها مرجحة أن الزوج يقوم بمراقبتها، وأكدت أن المكان الذي التقت به مع صديقها هو مكان عام ويتردد عليه المئات إن لم يكن الآلاف، وبالتالي من المستحيل أن يصدر عنها ما ذكره الزوج في إفادته، وأقرت بأنها وخلال هروبها اصطدمت بمركبة الوافد الهندي عن غير عمد.

وأردف المصدر أنه تم استدعاء مرافق الزوجة وبشكل منفرد تم الاستماع الى إفاداته، حيث اتفق بشكل كبير مع رواية الزوجة، مشيرا الى أنه وفيما كان يستمع الى شكوى الزوجة فوجئ بشخص يقترب منه وهو ما دفعه الى الهرب خشية من أن يرتكب جريمة.

وقال المصدر إنه تمت إعادة الاستماع الى أقوال الزوج، حيث عاد وأكد ما سبق أن ذكره، وعليه تم إرفاق أقوال أطراف القضية وتقرير المباحث وإحالة ملف القضية الى النيابة العامة.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن أبرز ملاحظات ما جاء في تقرير المباحث الجنائية بشأن القضية التي سجلت في أحد المخافر الكويتية من قبل الزوج، وتحديداً في قضية حملت اسم فعل فاضح، جاء فيها أن الزوج محق في جانب من أقواله، ولكنه بالغ في سرد الحقيقة، وكل ما هنالك أن هناك علاقة صداقة تربط بين الزوجة ومرافقها، وان الزوج بالفعل شاهد زوجته برفقة آخر داخل سيارتها، ولكن غير صحيح ما ذكره بأنه شاهد بأم عينيه أحضانا وقبلات بين الزوجة ومرافقها لعدة اعتبارات، أولها مكان الواقعة وهي مواقف جمعية تعاونية، حيث تشهد كثافة، وأيضا توقيت الحادثة وهو وقت ذروة.

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