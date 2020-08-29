تعاون روسي - هندي لتصنيع لقاح "سبوتنيك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "Timesnownews" أن الحكومة الروسية تواصلت مع الهند، سعياً وراء التعاون لتصنيع لقاح سبوتنيكSputnik V لفيروس كورونا COVID-19، وإجراء المرحلة الثالثة من تجربتها السريرية، وبحسب مصادر حكومية، فقد نوقشت هذه المسألة من قبل فريق الخبراء الوطنيين بالهند، المعنيين بإدارة لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، في اجتماعها الذي عقد في 22 أغسطس.

وقال الموقع: لقد تم تطوير لقاح سبوتنيك "Sputnik V"، من قبل مركز أبحاث Gamalei الروسى لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، ولم يتم اختبار اللقاح في المرحلة الثالثة أو التجارب السريرية الأكبر، كان هناك شك في بعض الأوساط حول محدودية البيانات المتعلقة بفاعلية اللقاح.

وقال مصدر في الحكومة الروسية: "لقد تواصلت الحكومة الروسية مع الحكومة الهندية، للحصول على تعاون لتصنيع لقاح سبوتنيك Sputnik V لفيروس كورونا COVID-19، وإجراء المرحلة الثالثة من تجربتها بالهند، لقد طُلب من قسم التكنولوجيا الحيوية (DBT)، جنباً إلى جنب مع قسم البحوث الصحية، قيادة هذه المسألة والنظر فيها".

ووفقاً للمصادر، اتصل نيكولاي كوداشيف، السفير الروسي لدى الهند، بمكتب المستشار العلمي الرئيس، فيغاي راغافان، وكذلك أمناء أقسام التكنولوجيا الحيوية والبحوث الصحية في هذا الصدد.

وعلى صعيد آخر، تقوم الهند، حالياً، بتطوير لقاحين لفيروس كورونا، وأكملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية، وستبدأ تجارب المرحلة الثانية.

كما بدأ معهد Serum في الهند، ومقره بيون، والذي عقد شراكة مع استرازينيكا AstraZeneca لتصنيع لقاح أكسفورد لفيروس كورونا "COVID-19"، وبدأت المرحلة الثانية والثالثة من التجارب البشرية في الهند.

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