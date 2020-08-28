بالونات..وحلوى..وازر باللبن احتفالا بعودة صلاة الجمعة في مصر

المصدر: خالد محمود-القاهرة

استقبلت محافظات مصر قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة في المساجد بعد انحسار فيروس كورونا المستجد باحتفالات واسعة تجلت في مظاهر مختلفة،وشهدت المساجد التزاما صارما بالقواعد الصحية التي تم تحديدها بحسب تصريح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف د جابر طايع.

ففي منطقة 6 اكتوبر بالقاهرة أطلقت الصبية والفتيات بالونات احتفالا بعودة الصلاة في المساجد.

وفي مدينة القرين بالشرقية، حملت سيدات صينيات عليها أطباق ازر باللبن لتوزيعها على المصلين أثناء خروجهم من الصلاة.

وفي الدقهلية زين أهالي قرية نوسا الغيط مسجد القرية الرئيس بالورود والياسمين والبالونات منذ مطلع الصباح احتفالا بعودة صلاة الجمعة.

وفي قرية حنفي في إيتاي البارود بالبحيرة صنع الحلواني عبد العزيز رحمه تورتة كبيرة من الفواكه ثبت عليها مساجد احتفالا بالمناسبة.

وفي سوهاج وزع الأهالي قطع جاتوه على المصلين بعد أداءهم للصلاة.

وفي الأقصر وزع شباب وفتيات علب بسكوت وكحك على المصلين أمام مسجد أبو الحجاج الأقصري.

وفي أسوان، وزع الشباب والفتيات أطباق الأزر باللبن على المصلين في الشوارع.

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