بالفيديو.. السيسي يدفع ثمن اشتراك المترو ويعلق: "معندناش حاجة في مصر ببلاش"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال كامل الوزير، وزير النقل المصري، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حريصا على أن يكرم رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور، أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وحكى الوزير في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس السيسي عندما أخبره بأنه أعد له اشتراك في المترو مدى الحياة.

وقال الوزير: "على جنب كده قالي أنت هتدفعني ثمن الاشتراك ده، أنا ضحكت وقلت له لأ يافندم، فقال لي لا، لابد أن أدفع ثمن الاشتراك، معندناش حاجة في مصر ببلاش".

وسأله المذيع: "بكام اشتراك الرئيس"، فضحك الوزير وقال: "اشتراك غالي، لأانه اشتراك رئيس".

وأكد الوزير أن الرئيس السيسي كان حريصا وسأل عن وجود اشتراك مماثل للرئيس المؤقت السابق، فأجاب الوزير "بالفعل هناك يافندم"، فقال الرئيس "أعطه له أولا".

وقال الوزير إن الرئيس السيسي يدفع رسوم عبور الطرق التي يمر بها لكي يكون مثالًا يُحتذى به.

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