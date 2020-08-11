مصر.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بصوته في انتخابات الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان»، التي تضمن تمثيل المجتمع بأطيافه كافة وتدعم الممارسة الديمقراطية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء الثلاثاء والأربعاء حيث تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية.

وينتخب مجلس الشيوخ في مصر بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وأربعة دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين 35 مقعداً لكل منها.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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