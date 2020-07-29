بالفيديو.. فرحة إفطار الصائمين في أحضان "الأقصى"

المصدر: القدس المحتلة - زهير دوله

تجولت عدسة "الإمارات اليوم" في باحات المسجد الأقصى المبارك مع غروب شمس يوم السابع من شهر ذي الحجة للعام 1441 هجرية، حيث مشاهد المصلين الصائمين الذين حضروا إلى الحرم القدسي لأداء صلاة المغرب، وتناول وجبة الإفطار في أحضان "الأقصى".

وقبيل رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى المبارك، انتشر الصائمون من الرجال، والشباب، والنساء، والأطفال، في جميع باحات وأروقة الحرم القدسي لتناول وجبات الإفطار مع رفع الأذان، فيما بدت على وجوههم ملامح البهجة استقبالاً لشهر الحج وعيد الأضحى المبارك.

وتزامنت هذه الأجواء الإيمانية، مع دعوة خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، المقدسيين، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتناول الصائمين في شهر ذي الحجة للإفطار في ساحات المسجد، والتصدي لدعوات المستوطنين باقتحامه.

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