الإمارات ترحب بإعلان إطلاق محادثات السلام والهدنة الجديدة في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، إطلاق عملية السلام وأشادت بالهدنة الجديدة في أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على دعمها وتأييدها لمحادثات السلام، حقناً لدماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق، مشيدة بالوقت ذاته بالإنجازات التي تحققت من تنمية في مجال العمل الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك ما تم إنجازه في مجال حقوق المرأة والطفل خلال 20 عاماً الماضية.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، بما يمكّن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

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