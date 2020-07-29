ضبط 5 أشخاص ارتكبوا "سرقات تحت تهديد السلاح" في السعودية

المصدر: الرياض - واس

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، وهوية الجناة والقبض عليهم، وهم (أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر).

أضاف أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش، وثبت تورطهم بارتكاب 7 سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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