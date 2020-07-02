عطر محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية وينفد من المتاجر

العطر يظهر بجوار ولي العهد السعودي.

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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تصدر عطر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "تويتر" وأثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة المغردين لجزء من العطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد.

واكتشف المغردون العطر من أحد الصور التي انتشرت مؤخراً، ويظهر بجانب الأمير محمد بن سلمان عطرTHE FRENCHY- EAU DE PARFUM، وكذلك تظهر بجانبه عبوة للفيتامينات.

وخلال ساعات تم تداول اسم العطر بشكل كبير، والبحث عن توفره في المتاجر الإلكترونية، حتى نفدت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات.

واهتم الناشطون بمعرفة معلومات تفصيلية عن العطر بحكم استخدام الأمير محمد بن سلمان له.

ونشر حساب "العطور" تغريدة أوضح فيها مواصفات العطر قائلاً: "سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين".

 

تجدر الإشارة إلى أنه سب لمغردين أن بحثوا عن نوع حذاء الأمير محمد بن سلمان ونفاذ جميع كميات نوع حذائه من المتاجر.

 

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