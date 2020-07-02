عطر محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية وينفد من المتاجر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدر عطر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "تويتر" وأثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة المغردين لجزء من العطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد.

واكتشف المغردون العطر من أحد الصور التي انتشرت مؤخراً، ويظهر بجانب الأمير محمد بن سلمان عطرTHE FRENCHY- EAU DE PARFUM، وكذلك تظهر بجانبه عبوة للفيتامينات.

وخلال ساعات تم تداول اسم العطر بشكل كبير، والبحث عن توفره في المتاجر الإلكترونية، حتى نفدت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات.

واهتم الناشطون بمعرفة معلومات تفصيلية عن العطر بحكم استخدام الأمير محمد بن سلمان له.

ونشر حساب "العطور" تغريدة أوضح فيها مواصفات العطر قائلاً: "سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين".

سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لايناسب الكثيرين 💐 #رابطة_عشاق_العطور pic.twitter.com/BNORsE2Zx7 — وقت العطر🌺 (@FragranceTime) June 30, 2020

تجدر الإشارة إلى أنه سب لمغردين أن بحثوا عن نوع حذاء الأمير محمد بن سلمان ونفاذ جميع كميات نوع حذائه من المتاجر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news