إيران: مقتل 18 شخصاً في انفجار وحريق بمستشفى خاص

المصدر: طهران - د ب أ

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار هائل وحريق بمستشفى خاص في شمال العاصمة الإيرانية طهران، حسبما ذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء الإيرانية.

وأصيب آخرون في الانفجار ونقل ستة أشخاص أصيبوا بجروح مهددة للحياة إلى مستشفيات أخرى بالمنطقة للعلاج.

وتم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار بعد ساعتين، بينما قامت فرقة الإطفاء بالبحث عن وفيات ومصابين بمساعدة الكلاب المدربة.

ووقع الانفجار في مستشفى من خمسة طوابق مساء الثلاثاء، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار والحريق.

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