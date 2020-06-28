ترامب يحذف الفيديو المؤيد للعِرق الأبيض

المصدر: واشنطن - أ ف ب

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد متابعيه شريط فيديو قبل أن يحذفه لاحقا، لمواجهة بين عدد من مؤيديه ومعارضيه يظهر فيه رجل يصرخ "سيادة البيض"، وهي عبارة ترددها المجموعات المنادية بتفوق العرق الأبيض.

ونشر مستخدم لـ"تويتر" هذا الفيديو الذي صوّر كما يبدو في مقر خاص بالمتقاعدين في فلوريدا حيث دارت مواجهة كلامية بين مؤيدي ومعارضي ترامب.

ويظهر في الفيديو اعتبارا من الثواني الأولى رجل يقود سيارة صغيرة مزينة بلافتات "ترامب 2020" و"أميركا أولا" وهو يواجه صيحات متظاهرين يصفونه بأنه "عنصري". ويرد عليهم حينئذ مرتين "سيادة البيض" (وايت باور) مرتين رافعا قبضة يده. ويرد أحد المتظاهرين "ها هو يقول +سيادة البيض+، هل سمعتم ذلك؟".

ونشر ترامب الفيديو مرفقا برسالة "شكرا لسكان فيليجيز الرائعين" في إشارة إلى هذا المجمع للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 عاما والذي يستقبل 115 ألف نسمة في شمال فلوريدا.

وبعد ساعات، وفيما بدأ الجدل يحتدم على وسائل التواصل الاجتماعي، قام ترامب بحذف الفيديو على تويتر.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جود دير إن "الرئيس ترامب مؤيد كبير للفيليجيز. ولم يسمع الرسالة في هذا الفيديو. ما شاهده هو حماسة كبرى من جانب مؤيديه".

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