الشرطة السعودية تضبط متهمين ارتكبا جرائم سطو بسيارات مسروقة

المصدر: الرياض - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على شخصين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.

أضاف أنه ضُبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة. وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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