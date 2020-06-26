المصدر: واشنطن - رويترز

فيما يلي أهم المعلومات عن فيروس كورونا وتداعياته في الوقت الحالي:

* عدد الأميركيين المصابين ربما يفوق المسجل بعشر مرات:

يعتقد خبراء بالحكومة الأميركية أن أكثر من 20 مليون شخص بالولايات المتحدة ربما يكونون ضمن المصابين بفيروس كورونا، وهو عدد يزيد عشر مرات عما هو وارد في السجلات الرسمية. ويشير هذا إلى أن كثيرين حاملون للفيروس دون ظهور أعراض حسبما ذكر مسؤولون كبار.

وقال المسؤولون إن التقديرات المأخوذة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تستند إلى اختبار بالأمصال يستخدم لتحديد وجود أجسام مضادة ويظهر إن كان الشخص التقط العدوى.

وتأتي التقديرات في وقت يشير فيه مسؤولون حكوميون إلى اكتشاف حالات جديدة كثيرة بين شبان وشابات لم تظهر عليهم أعراض المرض وربما لا يعرفون أنهم حاملون له.

* تلف بالمخ في حالات كوفيد-19 الحادة:

توصلت دراسة أولية شملت 125 مريضا عولجوا بالمستشفيات من مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة إلى أن هذا المرض يمكن أن يحدث تلفا بالمخ ويسبب مضاعفات كالجلطة الدماغية والتهاب المخ والذهان وأعراضا تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة.

وقال الباحثون إن الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي أمس الخميس هي أول نظرة تفصيلية على مجموعة من المضاعفات العصبية لمرض كوفيد-19 وتؤكد ضرورة إجراء دراسات أكبر لاكتشاف الآليات التي تقف وراءها والمساعدة في البحث عن علاجات.

وكانت أكثر المضاعفات بالمخ شيوعا هي الجلطات والتي تم الإبلاغ عنها في 77 من بين المئة وخمسة وعشرين مريضا. وكان معظم هؤلاء تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

* اتجاهات متعارضة في السفر:

خرجت كل من نيوزيلندا وفيتنام من قيود العزل العام وهي خالية فعليا من المرض، مما دفعهما لرفع كل القيود ما عدا تلك المتعلقة بالسفر الدولي.

لكن في حين يعاني قطاع السياحة في نيوزيلندا مع غياب السياح القادمين من الخارج، تعافى ذلك القطاع في فيتنام بفضل السياحة الداخلية حسبما أظهرت بيانات السفر ووفق ما ذكر عاملون في هذا المجال.

ويعكس الاختلاف في جانب منه الضرر الاقتصادي الذي لحق بكل من البلدين. ففي حين أن الاقتصاد النيوزيلندي قد يسجل انكماشا يصل إلى 20 في المئة في النصف الأول من العام وفقا للبنك المركزي، أبقت فيتنام على هدف النمو السنوي فوق خمسة في المئة.

* عزلة داخل عزلة:

ستعمل فرق سباقات فورمولا 1 للسيارات في مجموعات منفصلة في الأغلب عن بعضها بعضا عند انطلاق الموسم بدون جماهير في النمسا الأسبوع المقبل بعدما تأجلت البداية منذ مارس.

وقال الفرنسي لوران ميكيز المدير الرياضي لفيراري «مرأب فرق فورمولا 1 سيكون أشبه بفقاعة معزولة. لكن بالداخل... ستكون هناك فقاعة خاصة بكل فريق دون اختلاط بين فقاعة أو فرقة وبين الأخرى أو بأقل قدر ممكن من الاختلاط.

»داخل فقاعة الفريق، والتي ستكون داخل فقاعة البطولة، ستكون هناك أيضا المزيد من الفقاعات.

«لذا سترون على الأرجح فقاعة السيارة رقم 16 (شارل لوكلير) وفقاعة السيارة رقم 5 (سيباستيان فيتل) وبداخلهما ربما المهندسون والميكانيكيون إلخ إلخ».

ويهدف هذا الفصل إلى جعل اتصال أي شخص تظهر الاختبارات أنه حامل للمرض محدودا بالآخرين، على أن يحل آخرون خضعوا للاختبار وتبين خلوهم من الفيروس محل آخرين إن تطلب الأمر.

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