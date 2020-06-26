صواعق البرق تقتل 107 أشخاص في الهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي نحو 83 شخصاً مصرعهم في ولاية بيهار شرقي البلاد، بعدما أصابتهم صواعق البرق، في حين أن 24 آخرين قتلوا في ولاية أوتار براديش الشمالية.

وأضاف مسؤولون أن عشرات غيرهم أصيبوا بسبب الصواعق.

وتعتبر صواعق البرق خلال الرياح الموسمية السنوية من يونيو إلى سبتمبر أمراً شائعاً إلى حد ما في الهند.

وقال لاكشميشوار راي، وزير إدارة الكوارث في ولاية بيهار، لـ«فرانس برس» إن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى بين تلك المسجلة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من المناطق الشمالية والشرقية المعرضة للفيضانات في بيهار، محذراً من أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بانتظار وصول تقارير من المناطق الداخلية للولاية.

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