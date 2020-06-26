وزير المالية المكسيكي يؤكد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد وزير المالية المكسيكي، أرتورو هيريرو، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أرفع مسؤول مريض بالعدوى في حكومة البلاد التي تشهد أوضاعا وبائية متدهورة بسبب تسارع انتشار الجائحة.

وقال هيريرو، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "تم إبلاغي الآن بأن نتائج فحص خاص بـCOVID-19 خضعت له أعطى نتائج إيجابية. لدي أعراض ضئيلة جدا. وأعتبر من هذه اللحظة داخل العزل الصحي وسأواصل العمل من البيت".

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