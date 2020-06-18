اعتقال 64 ألف إيراني بتهمة تهريب مخدرات و37 ألف "مجاهر بالإدمان"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن رئيس مركز مكافحة المخدرات في إيران، ناصر أصلاني، القبض على 64 ألف شخصا منذ 20 مارس الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، وأكثر 37 ألفا آخرين بتهمة "الجهر بالإدمان"، وفقاً لموقع "إيران إنترناشونال".

وكان أصلاني أعلن في أبريل الماضي القبض على 224 ألف مهرب مخدرات وتاجر تجزئة العام الماضي، كما اشتبكت قوات الأمن مع مهربي المخدرات 2385 مرة، بزيادة 64% عن العام السابق.

وأضاف أن 80 % من المخدرات التي يتم ضبطها في إيران من الأفيون، و9% من الحشيش و2% من الهيروين و3% من المورفين و2% من الكريستال و4% من مواد أخرى.

وأشار إلى أن تم ضبط أكثر من 950 طن من المخدرات العام الماضي، وأن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل دائم في البلاد يبلغ 2.8 مليون شخصا.

وذكر أصلاني في تصريحات صحفية أن مراكز احتجاز المدمنين تم إغلاقها بسبب تفشي كورونا خلال الفترة الماضية، لكنها فتحت أبوابها مرة أخرى وسط مخاوف من أن تكون مركزا لانتشار الوباء.

من ناحية أخرى، قال عبد الوهاب حسنوند، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في طهران الكبرى، إنه تم تجميع أكثر من 4000 "مدمن مجاهر" وأن اختبار كورونا لـ38 شخصًا منهم كان إيجابياً.

وقال حسنوند، إن التقدیرات تشير إلى أن هناك 19000 "مدمن مجاهر" و1000 مدمنة في طهران، وأن المراكز الحكومية لديها القدرة على استيعاب 15000 منهم فقط.

وقال نائب مقر مكافحة المخدرات للشؤون الدولية إنه في عام 2019 تم اكتشاف أكثر من 950 طنًا من المخدرات في إيران، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، تعد طهران واحدة من أكبر الطرق السريعة لعبور المخدرات في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news