هزة أرضية قوية تضرب مدناً مصرية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

شعر عدد من سكان مدن البحر الأحمر والصعيد في مصر بهزة أرضية، اليوم الثلاثاء، وسجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، وذلك على خط العرض 27.2087° شمالا وخط الطول 34.7044° شرقا وبعمق 10 كم، ولم يرد للجهات المسؤولة أي إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وأكد عدد من سكان مناطق متفرقة بمدينة الغردقة حدوث هزة أرضية، حيث شعر بها سكان الأدوار العليا، واستمرت الهزة الأرضية لعدة ثوان.

وووفقاً لمواقع إخبارية مصرية، كانت الهزة الأرضية قوية امتدت لثوان، لدرجة فزع معها سكان تلك المدن وانتابهم الخوف من أن تكون لها توابع.

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