تصنيف ألماني.. «عاليو الخطورة» والأكثر عرضة للإصابة بكورونا

المصدر: برلين - د.ب. أ

أظهرت أحدث بيانات لمعهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن 18% من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ظهرت عليهم أعراض شديدة للمرض استلزمت إدخالهم إلى المستشفى.

ومن المعروف أن خطورة التعرض لمسارات شديدة في المرض تزيد بوضوح بالنسبة للفئة العمرية ابتداء من 50 أو 60 عاما.

وبحسب بيانات المعهد، فإن 86% من حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس كانوا يبلغون من العمر 70 عاما أو أكثر.

وبسبب تراجع استجابة الجهاز المناعي، قد يصاب كبار السن بأعراض شديدة من العدوى.

ويصنف المعهد المركزي لرعاية التأمين الصحي المرضى فوق 80 عاما المصابين بمرض واحد والمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 عاما ومصابين بثلاثة أمراض على الأقل بأنهم «عاليو الخطورة».

كما تزيد الخطورة لدى مرضى الجهاز التنفسي، خاصة المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن.

وقال المتحدث باسم المجلس الألماني لمكافحة أمراض الرئة، مارك لوماتسش: «البيانات الحالية تشير إلى أن مرضى داء الانسداد الرئوي المزمن لديهم خطورة مرتفعة في الإصابة بأعراض شديدة بكوفيد-19».

وترى الجمعية الألمانية لأمراض الرئة أن التدخين أيضا يمثل عامل خطورة، حتى لو كانت البيانات المتاحة حاليا حول هذا الأمر ضعيفة.

وفي المقابل، ذكر لوماتسش أن مرضى الربو، الذين يتلقوا علاجا جيدا، غير معرضين لخطورة عالية للإصابة بمسارات شديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتزداد خطورة التعرض لمسارات شديدة من المرض بين مرضى القلب والبدناء ومرضى السكري.

وفي المقابل طالب البروفيسور في جامعة توبينغن، بابتيست جالفيتس، بعدم تصنيف مرضى السكري بوجه عام على أنهم مرتفعو الخطورة، موضحا أن الخطورة لديهم تختلف بحسب السن والأمراض السابقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news