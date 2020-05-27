20 % من الأميركيين يرفضون لقاح كورونا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن أسوشييتد برس)

على الرغم من حمى صناعة لقاح كورونا التي تجتاح العالم إلا أن نصف الأميركيين قالوا إنهم سيرفضون استخدام هذا اللقاح عندما يصبح جاهزاً أو غير متأكدين من ما إذا كانوا سيستخدمونه أم لا، وذلك وفق استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز "نورك" لأبحاث القضايا العامة في الولايات المتحدة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم الأربعاء، أن 31% من المشاركين لم يكونوا متأكدين من ما إذا كانوا سيستخدمونه حين يصبح جاهزاً، ولكن 20 % قالوا إنهم يرفضون استخدامه مطلقاً.

ويخشى خبراء الصحة من الأضرار التي يمكن أن تحدث اذا لم تتحقق الوعود بشأن صنع اللقاح وهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصنع 300 مليون جرعة لقاح بحلول يناير المقبل. و لكن ثمة من يشكك في تحقيق ذلك وجاء هذا الاستطلاع الجديد ليظهر جليا مدى تشكك العامة في ذلك.

وقال الدكتور ويليام شافنر الاخصائي بالأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة فاندربلت الأميركية: "من الأفضل دائما عدم الإفراط في الوعود، الأمور غير المتوقعة تبدو كثيرة، ولهذا فإننا نحتاج أن يكون لأي من هذه اللقاحات قاعدة بيانات أمان ضخمة للحصول على الاطمئنان عند استخدامها".

ومن بين الأشخاص الذين يرفضون استخدام هذا اللقاح يقول 70% منهم إن السبب هو عدم اطمئنانهم إلى كونه آمناً، ويخشون الإصابة بالمرض بسبب هذا اللقاح.

وأكد الذين قالوا إنهم يريدون استخدام اللقاح في الاستطلاع أن حماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع الذي يعيشون فيه هو في قمة الأسباب التي تدفعهم لذلك. وقال 70% منهم إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها السابقة بدون اللقاح.



وشارك في الاستطلاع نحو 1056 شخصا، وجرى في الفترة مابين 14 و18مايو.

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