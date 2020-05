نجاح أول عملية زرع رئة لمصابة بفيروس "كورونا"

أكدت وسائل الإعلام النمساوية نجاح أول عملية زرع رئة لمريضة تعاني من فيروس كورونا المستجد في أوروبا في جامعة فيينا الطبية في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي.

وأعلنت الجامعة يوم أمس الاثنين، أن المريضة البالغة من العمر 45 عاماً لم يكن لديها خيار للحفاظ على حياتها إلا عملية زراعة الرئة، ولكنها تتعافى الآن بشكل جيد، بحسب ما ذكره موقع "insideedition".

​وقال الطبيب والتر كليبيتكو، رئيس قسم الجراحة في المركز: "من وجهة نظرنا، إن الرئة تعمل بشكل جيد للغاية ولا توجد مشاكل كبيرة حتى الآن".

وأعلنت الجامعة أن المريضة في صحة جيدة الآن ولم تكن تعاني من أمراض سابقة قبل أن تصاب بالفيروس التاجي قبل ثمانية أسابيع، وبعد وقت قصير من المرض، تدهورت حالتها بشكل كبير.

