8 ركعات و45 دقيقة.. تفاصيل أول صلاة تراويح وتهجد بالأزهر

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

بثت إذاعة القرآن الكريم صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر، مساء أمس، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة التي حددتها الجهات الصحية، لضمان سلامة العاملين به.

ونقلت الإذاعة ، الصلاة، وشملت 8 ركعات إضافة لثلاث ركعات شفع ووتر، كما نقلت الصلوات، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت صلاة التراويح، تعاون مشترك بين أئمة المسجد، وقراء إذاعة القرآن الكريم، حيث شارك إمامان من المسجد قراء الإذاعة يوميا، في نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح.

وحسب صحيفة الوطن أكد المدير العام للجامع الأزهر هاني عودة، أن إذاعة القرآن الكريم، نقلت صلاة العشاء والتراويح فقط، أما صلاة التهجد، فتم بثها عبر صفحات الأزهر على السوشيال ميديا، وستكون صلاة التهجد 8 ركعات فقط.

فيما قال رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم حسن مدني، إنّ الشيخ حجاج هنداوي كان إمام أول صلاة التراويح أمس، من مسجد الجامع الأزهر، والمدة الزمنية للبث من 45 دقيقة حتى 60 دقيقة.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها، إنه في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع سيدنا عمرو بن العاص لمدة عشرة أيام متتابعة، يتم الانتقال إلى الجامع الأزهر، لبث صلاة التراويح إذاعيًّا منه طوال العشر الأواخر من رمضان.

وكان شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، قرر السماح بإقامة صلاة التراويح والتهجد بدايةً من العشر الأواخر من رمضان؛ وفقاً للمحاذير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقاً لها بضرورة التباعد والاكتفاء بإمامة خطيب المسجد والصلاة وراءه وعاملي المسجد.



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