تقرير سعودي يحذر من "غزو جديد" للجراد على 3 مناطق

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة.

وتوقعت الوزارة حدوث تهديد بغزو أسراب ومجموعات من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، لمناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض، بحسب وكالة "واس".

وأكد التقرير، أن التوقعات اعتمدت على نشرة الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة، ما جعل احتمالية حدوث تهديد بغزو أسراب من الجراد لمنطقة نجران ومحافظات جنوب وجنوب شرق الرياض تصل لمستويات عالية.

وفي محافظة بيشة كان مستوى الغزو منخفض، بالإضافة إلى تهديد على منطقة الربع الخالي خصوصا المحاذية للشريط الحدودي مع دولتي سلطنة عمان واليمن، والتي استقبلت أمطار جيدة خلال الفترات الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يستبعد غزو مجموعات وأسراب من الجراد الصحراوي، قادمة من العراق أو من المناطق الحدودية في الشمال الشرقي مع التيار الهوائي الشمالي الشرقي، لتشاهد في المنطقة الشرقية، وشرق وشمال شرق منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعتمد على وجود كثافة لأسراب الجراد الصحراوي في مناطق قدوم الرياح في اليمن والربع الخالي وحدود سلطنة عمان مع اليمن والمناطق الشمالية مع العراق.

وبينت الوزارة، أن الوضع تحت المتابعة لحظة بلحظة، وفرق الاستكشاف والمكافحة جاهزة لتنفيذ العمليات المكثفة للقضاء على الآفة، ومتابعة الوضع في الدول المجاورة والتدخل السريع عند غزو الأسراب للمناطق المذكورة.

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