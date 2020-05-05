قرد يختطف طفلة في جاوا بدراجة نارية.. وتدخل المارة ينقذها

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الصن البريطانية

ظهر مقطع فيديو غريب للغاية يصور اللحظة التي يخطف فيها قرد يستقل دراجة نارية طفلة صغيرة في عاصمة جاوا الشرقية، ويسحبها لمسافة على الشارع قبل أن يلوز بالفرار بعد أن تدخل المارة.

وفي هذا المقطع، يمكن رؤية القرد وهو يسير بالدراجة في زقاق ثم يقترب من مجموعة من الناس يجلسون على مقعد في الشارع مع طفلة صغيرة. ثم يتخلى القرد عن الدراجة ويتشبث بملابس الطفلة ويسحبها لعدة أقدام، ويتدافع ما يبدو أمها وأبوها والمارة لإنقاذ الطفلة ما يجعل القرد يتخلى عنها ويلوذ بالفرار.

وتعود الطفلة لوالدتها وقد أصيبت بخدوش في جبهتها. وتقول المصورة، جاسا سوبانغي، التي التقطت مقطع الفيديو، أن الطفلة على ما يرام. وقع هذا الحادث في سورابايا عاصمة جاوا الشرقية، إندونيسيا، السبت الماضي.

ويعتقد البعض أن القرد المعني جزءًا من ممارسات تقليدية في الشوارع للتسلية يتم فيه تدريب القرود على ممارسة أنشطة مختلفة مثل ارتداء الأقنعة وركوب الدراجات وحتى التسوق في البقالة.

وفي السنوات الأخيرة، واجه هذا النوع من الترفيه انتقادا شديدا من جماعات الرفق بالحيوانات في جاكرتا بسبب قسوته ولأسباب أخلاقية الأخرى.



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