الأردن: "صفر" إصابات جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي

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  • متابعات - شريف مهدي
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الأردن، لليوم السادس على التوالي.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم اكتشاف حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي، وتابع في حسابه على موقع "تويتر": "استمرّوا بالإلتزام و اتبعوا التعليمات فنحن أقوياء ونحن خط واحد يداً بيد لحماية أبنائنا و آبائنا ووطننا".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الأردن 461 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 372 حالة، وتم إجراء 84593 فحص منذ بداية الأزمة.

 

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