الأردن: "صفر" إصابات جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الأردن، لليوم السادس على التوالي.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم اكتشاف حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي، وتابع في حسابه على موقع "تويتر": "استمرّوا بالإلتزام و اتبعوا التعليمات فنحن أقوياء ونحن خط واحد يداً بيد لحماية أبنائنا و آبائنا ووطننا".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الأردن 461 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 372 حالة، وتم إجراء 84593 فحص منذ بداية الأزمة.

الحمدالله لليوم السادس على التوالي لم تسجل أي إصابة داخل المملكة.



سُجلت حالة واحدة لسائق شاحنة غير أردني على الحدود.



الحمدلله رب العالمين



استمرّوا بالإلتزام و اتبعوا التعليمات فنحن أقوياء و نحن خط واحد يداً بيد لحماية أبنائنا و آبائنا و وطننا. — د. سعد جابر Dr. Saad Jaber (@DrSaadJaber) May 3, 2020

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