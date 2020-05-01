إصابة رئيس الوزراء الروسي بـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نُقل رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهره وهو يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بإصاباته بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء خلال اتصال بالفيديو: "علمت أن نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي أجريتها جاءت إيجابية".

وأثبتت الفحوص الطبية إيجابية إصابة ميشوستين في نفس اليوم الذي سجلت فيه روسيا رقما قياسيا من حيث عدد الإصابات الجديدة التي بلغت 7099 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى ما يزيد على 100 ألف حالة.

وتولى ميشوستين منصب رئيس الوزراء في يناير الماضي، وشارك بفاعلية في التدابير التي اتخذها روسيا لمكافحة الوباء.

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