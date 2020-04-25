تقرير يتوقع "صفر" وفيات بسبب كورونا في بلجيكا خلال مايو

المصدر: ترجمة: مكي معمري (عن "براسلز تايمز")

تنبأ تقرير صادر عن مؤسسة صحية أميركية، بأن بلجيكا، لن تعاني من أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بعد 19 مايو الجاري. والتوقعات من قبل معهد القياسات الصحية والتقييم، في سياتل، بولاية واشنطن، تمت باستخدام نموذج تم إنشاؤه وتسميته على اسم مدير المعهد، "كريس موراي"، وتم تطوير النموذج للتنبؤ بتأثير الوباء العالمي على أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وتم التطبيق على حالة بلجيكا، باستخدام الإحصاءات الرسمية التي ينتجها يوميًا مركز الأزمات الحكومي ومعهد "سانسانو" الصحي.

وتم إنشاء تقرير بلجيكا في 21 أبريل، وكانت التوقع بأن عدد الوفيات سيكون 170، لكن في الواقع، تم الإبلاغ عن 259 حالة، في 22 من أبريل.

ومن ذلك التاريخ إلى الآن، يتوقع النموذج عدد الوفيات (الأعداد الحقيقية بين قوسين)، على النحو التالي: 241 (230)، و223 (248) و203 (183). وتم تعديل الأرقام لتأخذ في الاعتبار التأخير في الإبلاغ من بعض دور الرعاية.

ويبدو أن النموذج دقيق إلى حد ما، ولكن بعد ذلك تنبأ بانخفاض حاد في عدد الوفيات من 22 أبريل، لتصبح 53 في 4 مايو، وهو اليوم الأول من المرحلة الجديدة. ثم ينخفض العدد إلى 21 في 8 مايو و12 في 10 مايو و5 في 13 مايو، ليصل العدد إلى الصفر بحلول 19 مايو.

وقال البروفيسور ستيفن فان جوت، من مركز الأزمات: "آمل أن تكون البيانات واقعية، لكنها تظل سيناريو ونموذجا، علينا أن ننتظر ونرى ما ستقوله الحقائق".

وعندما سئل أستاذ الفيروسات، البروفيسور مارك فان رانست، عما إذا كانت نتائج نموذج "كريس موراي"، واقعية أم لا، أجاب: "من الصعب الجزم، بالنسبة لبلجيكا، يبدو النموذج جيدا في هذه المرحلة من الوباء، لكن جودة البيانات لا تزال منخفضة للغاية بحيث لا يمكن مقارنتها حقاً مع البلدان الأخرى، حيث يتم حساب معدل الوفيات هنا بشكل مختلف".