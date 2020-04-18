بالفيديو.. سفير بريطاني يطبخ "الدولمة" العراقية بالباذنجان والكوسا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قام السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، بتثبيت تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحتوي على فيديو له وهو يطبخ وجبة "الدولمة" العراقية، وقام بنفسه بتقطيع البصل والباذنجان والكوسة، وقام ببعض المواقف الطريفة خلال الفيديو الذي وضع معه "هاشتاغ" #ابقى_في_المنزل.

وقال السفير هيكي في التغريدة:"هذه أول مرة أطبخ بيها دولمة. أشكركم على كل النصائح اللي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية أخطاء من طبختها هالمرة، بس رح أحاول المرة الجاية تكون أحسن".

هذه اول مرة اطبخ بيها دولمة. اشكركم على كل النصائح الي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية اخطاء من طبختها هالمرة بس رح احاول المرة الجاية تكون احسن 👨‍🍳🇮🇶🍽 #ابقى_في_المنزل ⁦@UKinIraq⁩ pic.twitter.com/NtyCzxMUyH — Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020

وقام الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في العراق بإعادة تغريد الفيديو، كما قام أيضاً بإعادة تغريد مقابلة للسفير مع قناة "بي بي سي" يتحدث فيها عن التجربة، وقال إن الطهي هو فرصة لتعلم المزيد عن الثقافة العراقية".

"ان الطهي هو فرصة لتعلم المزيد عن الثقافة العراقية" هذا ما قاله سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيكي لقناة بي بي سي العربية، عن تجربته مؤخراً في طهي الدولمة. 👨‍🍳 https://t.co/LlxSyS8IuJ — UK in Iraq 🇬🇧🇮🇶 (@UKinIraq) April 17, 2020