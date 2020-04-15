سناتور جمهوري: موت العديد من الأميركيين أهون من كارثة اقتصادية

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ديلي ميل)

قال عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري من ولاية إنديانا، السناتور تيري هولنغزورث، إن ترك الأميركيين يموتون عند إعادة فتح الاقتصاد خلال وباء كورونا، يعتبر " أهون الشرين"، إذا ما قورن ذلك بحدوث كارثة اقتصادية تنجم عن الحجر الصحي.



وتيري هو تاسع عضو في الكونغرس من انديانا يصدر عنه مثل هذه التعليقات والتي ذكرها في مقابلة مع محطة إذاعة "إف إم في إنديانا"، وقال فيها: "الأمر يرجع إلى صانعي القرار، وإعادة فتح الاقتصاد سيكون أهون الشرين ونحن ننوي القيام بذلك".



وأضاف: "إنها مسؤليتنا والتخلي عن ذلك يعني إهانة الأميركيين الذين صوتوا لنا".



وانضم هولنغزورث إلى مجموعة من الأشخاص بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذين قالوا علانية إنهم مستعدون لتجاهل نصيحة الخبراء وسيرسلون الناس إلى العمل من جديد خلال هذه الأزمة.



وقال هولينغزورث: "ليس هناك خيار بلا أضرار هنا. علينا أن ننظر في أعين الأميركيين ونقول لهم إننا نقوم باتخاذ أفضل القرارات من أجل مصلحة الأميركيين، وهو جعل الأميركيين يعودون إلى أعمالهم".



وتأتي تلك التصريحات رغم أن أهم طبيب للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وهو الدكتور أنتوني فوشي، قد تحدث مرات عدة خلال المؤتمر الصحافي اليومي لترامب وقال إنه من المبكر جدا العودة إلى الأعمال. مضيفاً: "أؤكد لكم أنه حالما يبدأ الأميركيون العودة إلى العمل سيكون هناك إصابات. الفيروس هو الذي يملي على الناس متى ينبغي عليهم العودة إلى العمل".