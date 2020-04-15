مدير مستودع في أمازون يصبح أول ضحية لفيروس كورونا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

توفي الموظف في أحد مستودعات شركة أمارون في ساوث كالفورنيا غيرالد توزارا،35عاما، نتيجة فيروس كورونا. ويعمل توزارا مديرا للعمليات في منشأة أمازون في هوثورن بالقرب من مطار لاكس.

وتوزارا، طيار سابق في قوات سلاح الجو الأميركي، ويعتقد أنه توفي في 31 مارس، وهو أول موظف يتوفى بفيروس كورونا. وتم الإعلان عن وفاته بعد تصاعد الادعاءات ضد الشركة بأنها لا تؤمن الحماية الشخصية لموظفيها في المستودعات التي يعملون بها إضافة إلى عمال التوصيل.

ومن غير المعروف أين أصيب توزورا بعدوى المرض. وكان آخر يوم لتوزارا في العمل في 6 مارس، إذ أنه كان في إجازة في المكسيك حتى 20 مارس. وبعد مرور أسبوع على ذلك بدأ يظهر عليه أعراض مرض إنفلونزا، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى حسبما أكدت شركة أمارون. وتوفي في 31 مارس.

وكتب أحد أصدقاء توزارا مرثية له علقها في المستودع الذي كان يعمل بها وقال فيها «غيرالد كان طيارا، وزوجا محبا، وابن. سنفتقده كثيرا»

وكان هناك دعوة عامة من قبل موظفي شركة أمازون مطالبين بها بظروف صحية أكثر من أجل العاملين في مستودعات الشركة وعمال التوصيل. وفي مارس الماضي قام نحو 50عاملا بالإضراب في منشأة الشركة في ستاتن إيلاند. وتم فيما طرد كريس سمولز الذي نظم الإضراب.

وقالت شركة أمازون إنها طردت سمولز لأنه عرض عمال آخرين للخطر لأنه انتهك الحجر الصحي المدفوع الأجر عندما انضم إلى التظاهرة في مستودع الشركة في ستاتن إيلاند.

وفي يوم الجمعة الماضي قامت شركة أمازون بطرد العاملتين مارين كوستا وإيميلي كاننغهام، نظرا لما وصفته الشركة بانه الانتهاك المتكرر للسياسات الداخلية، دون تحديد ماهي هذه السياسة.

وكانت هاتين العاملتين، اللتين ضغطتا على الشركة لفعل المزيد من اجل المحافظة على البيئة، قد نشرتا بيانات تطالب شركة أمازون بالاهتمام بالإجراءات الصحية للحماية من فيروس كورونا، وتعهدتا بالتبرع كل منهما بـ500دولار لدعم المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الشركة العملاقة إنها فصلت العامل بشير محمد الذي كان يعمل في مستودع الشركة في ولاية منيسوتا، بسبب ما وصفته بـ«سلوك لغوي غير ملائم» وانتهاك شروط التباعد الاجتماعي".

وتم طرد محمد من العمل في منسوتا لأنة قام تنظيم ظروف العمل على نحو افضل، وبدأ يطالب بمزيد من إجراءات النظافة والحماية للمكان.

ولم تفصح أمازون عن أية أرقام تتعلق بعدد العاملين لديها الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ولكنها وعدت بتحسين الظروف الصحية لعمالها بما فيها تزويدهم بكمامات الوجه والتحقق من درجة حرارتهم.