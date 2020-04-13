"كورونا" يجبر مضيفات الطيران على العمل في المستشفيات

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "ذي لوكل"

وجد الكثير من موظفي الطيران والفنادق أنفسهم في إجازة غير مدفوعة، بسبب الجائحة الحالية. وللتغلب على هذا الطارئ، يتدرب موظفو هاذين القطاعين، في السويد، للعمل كمساعدين في المستشفيات، حيث يقترب عدد الوفيات من 900 شخص في هذه الدولة الاسكندنافية.

موظفو الطائرات، ومعظمهم من شركات الخطوط الجوية الاسكندنافية، التي قالت الشهر الماضي، إنها ستضع 10 آلاف موظف في إجازة غير مدفوعة، سيستفيدون من دورات تأهيلية للمساعدة في المستشفيات، كما سيخضع العاملون في الفنادق للتدريب للعمل في دور رعاية المسنين.

وقالت المضيفة في شركة الخطوط الاسكندنافية، لينا إنجببلوم، والتي انخرطت في التدريب بالمستشفى الجامعي "صوفيا ميميت" الطبية، "لم أكن أتخيل أبدًا عندما بدأنا العام الجديد 2020 أن ينتهي بي العمل هنا". وبعد دورة مكثفة لمدة ثلاثة أيام، في قسم الأمراض المعدية والنظافة وعلاج المرضى، ويوم واحد من التدريب العملي، بدأت إنجببلوم، 48 عاما، العمل كمساعد طبي في مستشفى "ريد بريك"، في ستوكهولم.

وأُرسل المشاركون من الدورة للعمل في "صوفيا ميميت"، والمستشفيات الأخرى في منطقة ستوكهولم، والتي ستدفع رواتبهم. وتقوم المضيفة، الآن، بمهام إدارية، وتساعد في نظافة المرضى والترحيب بهم.

وقالت رئيسة المستشفى الجامعي، جوانا أدامي، إن خبرة المضيفين السابقة مفيدة، "إنهم مدربون على الاسعافات الأولية والتعامل مع أكثر الأمراض شيوعا، وأيضا كيفية رعاية الناس والاهتمام بسلامتهم".

وكان التدريب يتم في مبنى "صوفيا ميمت"، ولكن بعد أن قررت السويد إغلاق مؤسسات التعليم العالي، انتقلت العملية إلى الإنترنت. وعقدت الجولة الأولى من تدريب 30 من طاقم الشركة الاسكندنافية، في 31 مارس، وسيتم تدريب 300 آخرين في الأسابيع المقبلة.