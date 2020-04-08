ترمب يتوعد منظمة الصحة العالمية لـ «تركيزها على الصين»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا، متهما إياها بالتركيز على الصين، بحسب وصفه الصريح لذلك.

وكان ترمب يتحدث، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة في واشنطن، حول تطورات إدارته لأزمة جائحة كورونا، حين تطرق، للمرة الثانية، صراحة لتركيز منظمة الصحة العالمية على الصين.

وأعرب ترمب عن عزم بلاده تجميد المساهمة المالية في تمويل المنظمة، مؤكداً أن ذلك يعود لسبب إنحيازها إلى الصين.

وكان ترامب قد كتب تغريدة على "تويتر" قال فيها إن "منظمة الصحة العالمية أفسدت الأمر حقا، لسبب ما، ورغم التمويل الأميركي الكبير لها، ما زالت تركز كثيرا على الصين، سننظر في هذا الأمر جيدا".