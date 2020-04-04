مصر: لا موائد إفطار في محيط المساجد خلال رمضان.. والنقد أنفع للفقير

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قالت وزارة الأوقاف المصرية في بيان رسمي لها، إنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد إفطار في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها خلال شهر رمضان هذا العام.

وبحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن وزارة الأوقاف أكدت على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك, مشيرة إلى أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.

وفيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف، أوضحت الوزارة أن الأمر سيقتصر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارد دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقا للصالح العام وحرصا على الجميع.

وأشار البيان إلى أن "هذا التنبيه المبكر يأتي حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد، مع تأكيد أن صرف المبالغ النقدية أستر للفقير وأنفع له ولأسرته".



واختتم البيان قائلا: "أما من كان له جار فقير أو أسرة محتاجة وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره فبره مطلوب في هذا التوقيت، بل إننا ندعو إلى هذا البر ونحث ونشجع عليه لما يحققه من الألفة والمودة بين الجيران".