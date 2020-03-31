بسبب "كورونا".. "العزاء الهاتفي" يلقى إشادة في السعودية

المصدر: الرياض - واس

أعرب أمير منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عن تعازيه لأسرة المواطن السعودي، رازق الشراري من محافظة القريات، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن نواف بالمواطن رازق الشراري، ودعا للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .



وأشاد أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الالمملكة للوقاية من فيروس كورونا .



وتابع: "إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع".