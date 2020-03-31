فيروس كورونا يطير 4 ساعات في الهواء.. طبيب يحذر

حذر الطبيب المصري المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، أحمد سامح، والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انتقال العدوى إليه من أحد المصابين، من أن فيروس كورونا يطير في الهواء ويظل عالقاً به لمدة تصل إلى 3 أو 4 ساعات.



وقال الطبيب أحمد سامح، والذي يعمل في إحدى المستشفيات ببوسطن، في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج التاسعة على القناة الأولى في التلفزيون الرسمي المصري، إنه كان يوجه نصائح للوقاية من الفيروس ، وكان يأخذ حذره جدا ويلتزم بجميع الإجراءات الوقائية، ولكن في إحدى المرات دخل على مريض يبلغ من العمر 91 سنة، ومصاب بالفيروس ويعاني من مرض "ألزهايمر".



أضاف الطبيب أن المريض كان متهيجاً وقام بخلع الماسك وعطس في وجهه، ودخل الرذاذ في عينه ما أدى إلى إصابته هو الآخر بفيروس كورونا.



وتابع: "كنا نعتقد أن الفيروس ثقيل ويقع على بعد متر، ولكن اكتشفنا أنه إذا عطس المصاب يطير الفيروس في الهواء لمسافة 5 أمتار، ويظل عالقاً به 3 أو 4 ساعات، ويظل على الأسطح الاستانلس ستيل لمدة قد تصل إلى 7 أيام".



وأوضح الطبيب أن المستشفى الذي يعمل به جاء إليه عدد حالات كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا لم يكن يتوقعه أحد، مضيفاً: "المستشفى يوجد به 600 سرير منها 10 أسرة فقط للرعاية المركزة، والآن تحولت الأسرة الـ 600 جميعها إلى رعاية مركزة"، لافتاً إلى أن الشوارع في نيويورك وبوسطن خالية تماماً من المارة حالياً.

شاهد الفيديو (المداخلة الهاتفية من الدقيقة 44 إلى الدقيقة 56 )