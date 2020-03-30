ترامب يحرج صحافية سألته عن كورونا.. ويكيل الاتهامات لوسائل الإعلام

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن

أحرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصحافية ياميشي ألسندور من تلفزيون "بي بي إس"، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، عندما سألته عن الأسباب التي جعلته يقول خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" إن حكام الولايات يبالغون في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويطلبون أكثر مما يحتاجون إليه من معدات.



وقاطع ترامب الصحافية، معربا عن امتعاضه من سؤالها، وقال لها: "لماذا أنتم لا تتحركون وتقومون ولو بالقليل من العمل الإيجابي، فأنتم ليس لديكم هدف سوى النيل مني دائماً.



وتابع: "أتعرفين.. نظراً لعدم قيامكم بأي شيء إيجابي فإن أحدا لا يثق بوسائل الإعلام بالمطلق".

وعندما واصلت الصحافية سؤالها الثاني لترامب، رفض الأخير تلقي سؤالها متذرعا بأن هناك الكثير من المراسلين في القاعة ويجب أن يحصل كل منهم على فرصة التحدث، وقال لها أن يتم انتزاع المايكروفون منها: "كوني لطيفة، لا تهددي".