دراسة صينية صادمة: "كورونا" عاد إلى 14% من المتعافين

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

كشفت دراسة صينية أن ما يصل إلى 14 في المائة من المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذين تم شفاؤهم تماماً، تم تشخيص إيجابية وجود الفيروس في التحاليل لديهم مرة أخرى، ولكن دون أعراض، ودون دليل على أنهم أصبحوا معديين بعد الشفاء.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة أظهرت أن حوالي من 3 إلى 14 % من المرضى السابقين تم تشخيصهم بالفيروس مرة أخرى، واختلفت النسبة باختلاف المنطقة.



وقال نائب مدير المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، سونغ تاي، إنه تم تشخيص إيجابية تحاليل الفيروس بين 14 % من المتعافين من المرض في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.



وفي السياق نفسه، قال مدير مستشفى تونغجي، وانغ وي، لمحطة CCTV الحكومية، إن الأطباء في أحد مستشفيات ووهان اكتشفوا أن خمسة من 147 مريضاً متعافياً ثبتت إيجابية تحاليل فيروس كورونا لديهم مرة أخرى بعد الشفاء.



وأشارت "ديلي ميل" إلى أن دراسة أجراها أطباء في ووهان، كشفت أن المرضى الذين عاد إليهم الفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض بعد تسجيل إيجابية الفيروس لديهم مرة أخرى، ولم يجد الباحثين أي دليل على أنهم أصبحوا معديين بعد الشفاء حيث كان أفراد أسرهم جميعهم سلبيين.



وأكد الأطباء أهمية مراقبة المرضى الذين تم شفائهم عن كثب ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد الخروج من المستشفيات، لافتين في ذات الوقت إلى أن حجم العينة كان صغيراً نسبياً، ولذالك يتم التخطيط لإجراء أبحاث واسعة النطاق.