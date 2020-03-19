مرزوق الغانم: مناقشة حظر التجول في الكويت اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توقع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وشدد الغانم، في تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، على أنه والنواب طلبوا الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور، أهمها شريحة كبار السن.

وأكد الغانم، عقب اجتماع ضم 13 نائباً في مجلس الأمة الكويتي، وحضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، "أهمية أن يكون هناك حل، إن دعت الحاجة للقرار، سواء تكون المدد محددة، أو تطبيق حظر التجول على المناطق التي بها مشاكل".

وأضاف: "لا نريد لآبائنا وأمهاتنا أن يعيشوا في فزع وهلع وانقطاع عن أسرهم، بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الضرورة القصوى".. معلنا أنه سينقل ذلك إلى رئيس الحكومة الكويتية.