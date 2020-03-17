مصر: تسهيلات لسفر وعودة المصريين والأجانب قبل توقف حركة الطيران

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أصدر وزير الطيران المدني المصري، الطيار محمد منار، توجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية بعد غد الخميس، مع التأكيد علي استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد، وإعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات.

وبحسب بيان نشرته شركة "مصر للطيران"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإنه على المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم، وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.



وأضاف أن المجال الجوي المصري غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، كما أكد الطيار محمد منار على استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني.



وأضاف أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.



وأشار وزير الطيران إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.



وأهابت وزارة الطيران المدني بجميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.

إلى ذلك، أعلنت شركة مصر للطيران تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات على الرحلات الدولية وفقاً لحجم الطلب علي خطوط الشركة في الاتجاهين، لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر من وإلي مصر قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران.

وقالت الشركة إنه في ضوء القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلي جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر الخميس 19 مارس وحتى الثلاثاء 31 مارس الجاري، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة، فقد تقرر تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات على الرحلات الدولية وفقاً لحجم الطلب علي خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر من وإلي مصر خلال الساعات القادمة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران.

وأضافت الشركة أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصر للطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع إعفائهم من أي غرامات.



ودعت الشركة العملاء الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة اي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية او وكيلهم السياحي.