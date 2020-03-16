بالفيديو.. الجيش المصري يغيث "قرية الديسمي" والمتضررين من الطقس السىء

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصرى فى المناطق الأكثر تضررأً، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة فى رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السىء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتى من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة (35) طاقم إغاثة، وعدد (64) عربة كاسحة للمياه .

وأضاف المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن الأوامر تضمنت قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الإحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد (5000) أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة، ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان.

من جانبهم أعرب المواطنون عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة استجابتها فى تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم في مواجهة الأزمات والكوارث.

وقامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدفع عدد (34) معدة هندسية فى قرية الديسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة، فضلاً على أعمال شفط المياه .

وتابع المتحدث أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمراراً لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضرراً .