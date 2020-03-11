"ميركل: 60 إلى 70% من الألمان قد يصابون بـ "كورونا

المصدر: برلين - د ب أ

ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المهمة الرئيسة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد حالياً هي الحد من انتشاره.



وأضافت ميركل أنه لا يوجد علاج أو لقاح للوقاية من الفيروس حتى الآن، مضيفة: "استناداً إلى خبراء فإن 60 إلى 70% من المواطنين قد يصابون بالفيروس"، مشيرة إلى أن كبار السن والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي هم الأكثر عرضة للخطورة.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين: "الفيروس وصل إلى أوروبا، إنه هنا، ويتعين علينا جميعاً استيعاب ذلك".



وأكدت ميركل أهمية عدم زيادة الأعباء على النظام الصحي، مشددة على ضرورة إبطاء انتشار الفيروس، وقالت: "ما نفعله مهم وليس هباء وليس بلا جدوى.. الأمر يدور حول كسب الوقت"، مؤكدة أهمية التعاون بين كل مستويات الدولة في مكافحة الأزمة، وأشارت إلى أن عدم إقامة مباريات كرة القدم، كما هو معتاد، ليس هو أسوأ الأمور.