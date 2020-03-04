لا قُبلات أو سلام.. توصيات جديدة في إيطاليا لمحاربة "كورونا"

المصدر: روما - د ب أ

هناك العديد من الطرق لقول مرحباً باللغة الإيطالية. لكن العديد من الإيطاليين يجادلون بأنه لا يمكن الترحيب على النحو المناسب دون قبلة وعناق.



وبسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أصبح على الإيطاليين أن يكتشفوا كيفية القيام بذلك على وجه التحديد، نظرا لتوصيات حكومية جديدة على المستوى الوطني تلوح في الأفق لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.



ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، مرسوما صحيا - سيناقش المخالطة الشخصية بين موضوعات أخرى - بناء على نصيحة من المستشارين العلميين "القلقين للغاية" إزاء الفيروس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام أخرى.



ووفقا للتقارير، سيتم حث الإيطاليين أيضا على تجنب المصافحة والقبلات، كما تتم دعوة من يزيد عمرهم على 75 عاما إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان، وسوف تؤثر التوصيات بشكل كبير على الحياة اليومية في بلد يمثل فيه طبع قبلتين على الوجنتين شكلا اعتياديا للتحية بين الأصدقاء، بما في ذلك الرجال.



وتعاني إيطاليا من أكبر تفشي لفيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 2500 حالة إصابة حتى أمس الثلاثاء، بما في ذلك 79 حالة وفاة.



ويفكر الخبراء في توسيع نطاق إجراءات الإغلاق، والمطبقة حاليا في 11 بلدية في المناطق الشمالية من لومباردي وفينيتو، لتشمل المجتمعات الأخرى المصابة بالفيروسات.



وقالت السلطات إن هذا الأسبوع سيحدد ما إذا كانت إجراءات الاحتواء الأولى التي تم اتخاذها في 23 فبراير مجدية أم أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.